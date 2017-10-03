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Позором столицы назвали горожане полный мусора подземный переход у Южного автовокзала (ФОТО)

Позором столицы назвали горожане полный мусора подземный переход у Южного автовокзала (ФОТО)

Если одни обвиняют в этом местные власти, то другие самих горожан.

Неравнодушный житель столицы опубликовал в социальной сети фотографию, которая отчетливо дает понять, как сегодня выглядит подземный переход у Южного автовокзала. Горы мусора, похоже, растут с каждым днем. Увиденное возмутило пользователей соцсети.

— Позор властям! Всех увольнять с тёплых насиженных мест. Метлу в руки и пахать на тех, кто только сливки собирает, — написала Алена.

—  Позор это те люди, которые бросают этот мусор!, — считает, в свою очередь, Наталья.

— Ко Дню города готовы!, — написала с сарказмом Олеся.

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