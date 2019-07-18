Познакомились, выпили, украли: полиция разыскивает злоумышленников, ограбивших мужчину (ВИДЕО)

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Утром 16 июня в полицию обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили неизвестные, применив к нему физическую силу.

Пострадавший сообщил, что находится на террасе заведения на улице И. Крянгэ, где познакомился с молодыми людьми. После этого они вместе стали распивать спиртное, а затем решили переместиться в другое заведение. По пути новые знакомые силой отняли у него сумку, причинив ущерб в 10 200 леев.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, подобное деяние наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Тех, кто узнал злоумышленников, просят сообщить в полицию по номеру: 078 161 152. Конфиденциальность источников информации гарантируется.