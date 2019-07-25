Познакомились, выпили и ограбили: двоих злоумышленников задержала полиция (ВИДЕО)

0

Двое молодых людей в возрасте 24 и 26 лет, уроженцы районов Унгены и Страшены, были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении ограбления.

Утром 16 июня в полицию обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что его ограбили. Пострадавший сообщил, что находился на террасе заведения на улице Иона Крянгэ, где познакомился с молодыми людьми, с которыми стал вместе распивать алкогольные напитки.

Позже компания решила переместиться в другое место. По дороге новые знакомые украли у мужчины сумку с ценностями. Ущерб составил 10 200 леев.

Вскоре подозреваемые были опознаны и задержаны. Они признали свою вину, сообщив, что на момент совершения преступления находились под воздействием алкоголя.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.