Пожизненное заключение грозит пожилому адвокату, взявшему детей в сексуальное рабство

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 62-летнего адвоката из Кишинёва. Мужчине инкриминируется сексуальная эксплуатация детей.

По данным ведомства, в результате расследования было установлено, что заключённый, начиная с 2016 года, приютил в своей квартире на Буюканах несовершеннолетнюю девушку, которой на тот момент было 13 лет и, воспользовавшись тем фактом, что она родом из социально уязвимой семьи, регулярно вступал с ней в половую связь. Известно также, что за каждый акт девушка получала от адвоката от 50 до 350 леев. Это продолжалось вплоть до 2018 года.

Кроме этого, в ходе расследования была идентифицирована и другая жертва, которую пожилой адвокат взял в сексуальную эксплуатацию, и которая пострадала от незаконных действий мужчины. Примечательно, что жертвам была оказана необходимая психологическая и юридическая помощь. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

Напомним, что во время обысков на дому у адвоката, которые производились при его задержании, были найдены доказательства возможной эксплуатации и других детей: более 80 его снимков с другими несовершеннолетними, презервативы, секс-игрушки, мобильный телефон, фотоаппарат, компьютер и другие улики.