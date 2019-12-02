Пожизненное заключение грозит голландцу за домогательство двоих детей из Кагула (ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование, начатое в отношении гражданина Нидерландов, подозреваемого в сексуальном домогательстве двух детей из Каугльского района. Дело передано в суд.

Мужчину объявили в розыск европейские власти. На данный момент он находится под предварительным арестом. Если вина 60-летнего иностранца будет доказана, ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения или пожизненный срок. По закону, отбывание наказания будет определено по усмотрению молдавских властей.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, когда совершалось преступление, детям было 5 и 10 лет, а воспитывались они в семье с ещё двумя детьми. Семья оказалась в трудном финансовом положении, так как взяла кредит в банке на приобретение жилья. Обвиняемый познакомился с семьёй и навещал их под предлогом, что может помочь им вернуть кредит. В итоге он не помог им в финансовом плане, но пообещал найти в Голландии кого-то, кто мог бы помочь сделать в их новом доме ремонт.

Кроме этого, дважды в неделю он выплачивал матери детей 200 леев за уборку в доме, в котором проживал, а детей водил на развлечения. Получив доверие, родители разрешали иностранцу оставаться в их доме, выделив ему отдельную комнату. Однако расследование показало, что обвиняемый спал на одной кровати с 5-летним ребёнком и ходил с ним в душ. Старший брат мальчика, которому было 10 лет, также подвергался домогательствам.

Когда срок проживания на территории РМ завершился, голландец был вынужден уехать. Он поселился в румынском городе Галац, куда приглашал в гости мать и детей. Более того, он получил доверенность, позволяющую ему возить детей в другие страны. Однако местный нотариус сообщил об этом местным органам власти.