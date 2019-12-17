Поживиться не удалось: в Бендерах воровку задержали по горячим следам

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В Бендерах патрульные стали очевидцами погони. Всё происходило в центре города днём 15 декабря. Впереди бежала женщина, за ней гнался мужчина.

Странную пару милиционеры остановили. Оказалось, свидетель кражи преследовал похитительницу, пишет mvdpmr.org. В ходе разбирательства выяснилось, что немногим ранее тираспольчанка попыталась похитить головной убор на рынке. Внимание женщины привлекли зимние шапки.

Псевдопокупательница сначала долго стояла у прилавка. Затем, якобы случайно, уронила вешалку с несколькими головными уборами, а понравившийся кинула в свой пакет.

Хитрый манёвр заметила продавец из соседнего бутика и окликнула похитительницу, пишет источник. Тогда злоумышленница кинула шапку на прилавок и попыталась сбежать. За ней вдогонку бросился случайный свидетель.

Установлено, что 41-летняя подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хищение имущества. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.