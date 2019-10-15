Поживился в чужом доме: столичная полиция задержала домушника-рецидивиста (ВИДЕО)

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30-летнего жителя столицы задержали сотрудники полиции сектора Буюканы за квартирную кражу. Мужчина находился в розыске за аналогичные преступления, совершённые ранее.

Инцидент произошёл в конце августа. Тогда в полицию обратилась 36-летняя хозяйка дома в Думбраве и сообщила, что из жилища пропали материальные ценности. На месте было установлено, что злоумышленник украл сумку с деньгами и документами, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценные вещи. Ущерб оценили в 18 850 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вину, сообщив полиции, что некоторые из похищенных вещей успел продать. Ранее он привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.