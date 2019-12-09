Поживились в чужом доме на полмиллиона: двум ворам светит внушительный срок (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр задержали 40-летних жителей столицы – мужчину и женщину – за кражу в особо крупных размерах.

Задержанные пробрались в частный в дом и украли со двора 4 автомобильные шины, 2 электродрели, электрическую отвёртку, а из припаркованного во дворе автомобиля Volkswagen – аккумулятор и шину. Далее злоумышленники через окно проникли в дом и украли 12 000 евро, мобильный телефон, кофемашину, электрочайник, кухонный комбайн, два телевизора, холодильник, три велосипеда, духовой шкаф, стиральную машину, ноутбук. Таким образом, 45-летний владелец оценил ущерб в 555 800 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Вскоре преступники были задержаны. В результате обысков в их домах были найдены некоторые из украденных товаров, которые будут возвращены владельцу. В то же время полиция нашла у подозреваемых два шприца, таблетки и пакет с измельчённым растительным веществом. Всё обнаруженное было отправлено на экспертизу.

Согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.