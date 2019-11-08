Поживились на полмиллиона: пятеро членов преступной группы задержаны за серию краж (ФОТО, ВИДЕО)

0

Пятерых жителей Хынчештского района в возрасте от 18 до 26 лет задержали за совершение серии краж. В течение сентября-октября этого года задержанные совершили как минимум 9 краж в центральной части страны.

Было установлено, что подозреваемые проникали в дома путём взлома окон или дверей, когда владельцев не было дома. В основном из жилищ выносили деньги и золотые украшения. Сумма ущерба составила более 500 000 леев.

Стоит отметить, что задержанных ранее судили за аналогичные преступления. Если их признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.