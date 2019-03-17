Пожилые супруги пострадали в аварии в Приднестровье (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Одесса-Брест. Супруги пенсионного возраста возвращались домой с дачи в Первомайске. 71-летний житель Тирасполя, находившийся за рулём Renault, в районе села Владимировка не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. По инерции от удара машина перевернулась на крышу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, очевидцы вызвали скорую и милицию. На место также прибыли пожарные и сотрудники аварийно-спасательного подразделения города Тирасполь. Для того чтобы медики смогли оказать водителю экстренную помощь, специалистам АСП пришлось срезать гидравлическими ножницами стойки в искорёженном авто. Активную гражданскую позицию проявили проезжавшие мимо автомобилисты. Они останавливались и оказывали посильную помощь.

Водитель и его 70-летняя супруга, ехавшая на переднем пассажирском сидении автомобиля, с травмами были доставлены бригадой скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, резаные раны предплечья. Он будет проходить лечение в отделении смешанной травмы. Женщину, получившую оскольчатые переломы костей бедра и голени, госпитализировали в реанимационное отделение.

По факту ДТП проводится разбирательство. Со слов водителя, в пути он почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья.