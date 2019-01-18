Пожилой житель Григориополя скончался во сне от отравления продуктами горения

Пожилой житель Григориополя скончался во сне от отравления продуктами горения

17 января жительница с. Малаешты Григориопольского района, придя проведать своего отца, нашла тело родственника без признаков жизни. По предварительной информации, смерть 78-летнего мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

Позже в доме был обнаружен сгоревший телевизор. Пламя также повредило часть деревянного пола и тумбочку, пишет mvdpmr.org.

Рядом было найдено ведро с водой. По всей видимости, хозяин самостоятельно потушил огонь, а потом лёг спать в соседней комнате.

Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md