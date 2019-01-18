Пожилой житель Григориополя скончался во сне от отравления продуктами горения

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17 января жительница с. Малаешты Григориопольского района, придя проведать своего отца, нашла тело родственника без признаков жизни. По предварительной информации, смерть 78-летнего мужчины наступила в результате отравления угарным газом.

Позже в доме был обнаружен сгоревший телевизор. Пламя также повредило часть деревянного пола и тумбочку, пишет mvdpmr.org.

Рядом было найдено ведро с водой. По всей видимости, хозяин самостоятельно потушил огонь, а потом лёг спать в соседней комнате.

Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.