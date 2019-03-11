Пожилой тираспольчанин сгорел заживо на даче (ФОТО)

Пожилой тираспольчанин сгорел заживо на даче (ФОТО)

О том, что на территории садово-огороднического товарищества, расположенного у реки, горит строение, сообщили соседи. К моменту приезда пожарной охраны от дачного домика площадью 25 квадратных метров остался лишь пол и обгоревшие деревянные перекрытия. На пепелище обнаружили труп хозяина.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства было установлено, что накануне 62-летний тираспольчанин приехал на дачу вместе с супругой.  Вечером женщина вернулась в город, муж остался ночевать в деревянном домике. Печи в строении не было, обогревались дачники электрическим тепловентилятором. По предварительному заключению специалистов, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.

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