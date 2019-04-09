Пожилой тираспольчанин попал в больницу с травмами после ссоры с зятем

Пожилой тираспольчанин попал в больницу с травмами после ссоры с зятем

5 апреля в дежурную часть УВД г. Тирасполь врачи сообщили о пациенте, который обратился в травмпункт Республиканской клинической больницы за помощью. У 65-летнего мужчины диагностированы ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, ушибленная рана височной кости.

Пострадавший пояснил милиционерам, что его избил зять, проживающий с ним в одной квартире. Между членами семьи возникла ссора, которая переросла в драку, пишет mvdpmr.org. По одной из версий, ранее судимый 34-летний мужчина избил отца своей жены деревянной тростью.

В настоящее время ведётся проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md