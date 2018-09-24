Пожилой приднестровец потерял сознание за рулем и врезался в дерево

Пожилой приднестровец потерял сознание за рулем и врезался в дерево

ДТП произошло в городе Слободзея в минувшую пятницу. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, «ВАЗ-21063» под управлением местного жителя следовал по ул. 50 лет Октября. Внезапно самочувствие пожилого мужчины ухудшилось, он потерял сознание. Неконтролируемое авто выехало за пределы проезжей части и недалеко от дома № 15 врезалось в дерево.

Пострадавшего с переломом ребра госпитализировали в травматологическое отделение Центральной районной больницы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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