Пожилой мужчина скончался от гриппа в Кишиневе на прошлой неделе

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Информация была представлена на оперативном заседании муниципальных служб временно исполняющей обязанности главы Управления социальной помощи и здравоохранения Каролиной Олару.

По ее словам, умершему было 72 года, у него был подтвержден вирус сезонного гриппа. Мужчина не был привит от заболевания.

Всего на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 156 случаев гриппа, из которых 12 были подтверждены лабораторно. С начала этого года в муниципии было зарегистрировано 308 случаев гриппа.