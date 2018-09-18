Пожилая жительница Каменки серьезно пострадала при сборе винограда

Несчастный случай произошёл в селе. Собирая виноград, 80-летняя женщина оступилась и упала с лестницы и ударилась головой.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Центральную районную больницу. В бессознательном состоянии сельчанку госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, кома, ушибы мягких тканей лица».

По факту происшествия ведётся разбирательство.