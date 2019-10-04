Пожилая женщина заживо сгорела в Бендерах

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Водители, проезжающие мимо многоквартирного дома по улице Индустриальной в Бендерах, стали свидетелями ужасающей картины. Возле многоэтажки горела пожилая женщина. Автолюбители сбили пламя с помощью огнетушителей, вызвали скорую помощь.

Пострадавшую доставили в реанимационное отделение ГУ «Бендерская центральная городская больница». Медики диагностировали термические ожоги лица, груди, левой руки, бёдер. Было повреждено 50 процентов кожи. Пациентка в возрасте 81 года скончалась спустя 15 часов, пишет mvdpmr.org.

В данный момент выясняются обстоятельства, повлекшие за собой смерть человека. Проводится разбирательство.