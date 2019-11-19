Пожилая тираспольчанка угодила на пешеходном переходе под колёса авто (ФОТО)

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В Октябрьском микрорайоне Тирасполя водитель Volkswagen сбил пешехода. ДТП произошло в районе торгового центра.

Автоледи совершила наезд на пожилую женщину, не успевшую перейти дорогу, пока горел зелёный свет. Своё движение она оканчивала уже на запрещающий сигнал светофора.

Водитель Volkswagen начала движение, не убедившись, что путь свободен. Из-за микроавтобуса, который двигался по правой полосе, она не увидела пешехода, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшую 62-летнюю тираспольчанку госпитализировали в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. У неё диагностирован закрытый перелом таза.

Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе разбирательства.