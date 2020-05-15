Пожилая тираспольчанка попала в реанимацию в результате ДТП (ФОТО)

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Авария произошла вчера на объездной дороге в Тирасполе. Водитель автомобиля Opel перестроился, чтобы повернуть налево, и остановился пропустить ехавший во встречном направлении транспорт.

В этот момент, пишет novostipmr.com, в него сзади врезался Lexus. В результате 81-летняя пассажирка Opel была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, компрессионным переломом позвоночника. За рулём был её супруг, у него ушиб грудного отдела позвоночника. От госпитализации мужчина отказался.

Водитель Lexus не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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