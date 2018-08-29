Пожилая карманница-неудачница была поймана “на горячем”

Инцидент произошёл на центральном рынке в Бендерах.

Женщина высмотрела в толпе невнимательного пожилого мужчину и решила, улучив момент, вытянуть у него из заднего кармана брюк кошелек.

Однако довести преступный умысел до конца карманнице не удалось. Eё действия заметил и пресёк сам 75-летний потерпевший, ему на помощь подоспели и сотрудники охраны.

– Подозреваемую, 66-летнюю местную жительницу, передали стражам правопорядка, – сообщили в МВД Приднестровья.

Проводится разбирательство.