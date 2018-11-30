Пожилая бельчанка в тяжёлом состоянии в больнице после того, как попала под поезд

Пожилая бельчанка в тяжёлом состоянии в больнице после того, как попала под поезд

78-летняя женщина попала под поезд, который следовал по маршруту Бэлць-Унгень. Пострадавшую доставили в муниципальную больницу Бэлць в чрезвычайно тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл прошлой ночью около 17:10. Жертва переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил пенсионерку слишком поздно и не смог затормозить, передаёт tvn.md.

Столкновение произошло в тот момент, когда поезд отъезжал со станции по направлению в Унгень. По словам врачей, женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии. У неё множественные переломы, а также пострадавшей пришлось лишиться ноги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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