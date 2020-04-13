Пожары за сутки уничтожили 280 гектаров растительности по всей стране

Пожары за сутки уничтожили 280 гектаров растительности по всей стране

По данным ГИЧС, за последние 24 часа по всей стране сгорело более 280 гектаров растительности. Наиболее обширные очаги были зарегистрированы в районах Ниспорены, Страшены, Калараш, Сынжерей, Хынчешты, Леова, а также в муниципии Кишинёв.

Более 20 га были уничтожены в селе Бэлэнешты Ниспоренского района, а в селе Рэдень Каларашского района пожар повредил 15 га растительности. Более 10 га сухой травы сгорели в селе Копэчень Сынжерейского района, а в Леова пожар уничтожил почти 15 га растительности.

Вмешательство пожарных потребовалось и в столице. Было ликвидировано 11 очагов возгорания травы и мусора как в Кишинёве, так и в пригородах: в Трушенах, Кодру, Чореску, Добрудже.

Всего за сутки пожарные потушили 64 очага возгорания растительности.

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