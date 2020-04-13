Пожары за сутки уничтожили 280 гектаров растительности по всей стране

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По данным ГИЧС, за последние 24 часа по всей стране сгорело более 280 гектаров растительности. Наиболее обширные очаги были зарегистрированы в районах Ниспорены, Страшены, Калараш, Сынжерей, Хынчешты, Леова, а также в муниципии Кишинёв.

Более 20 га были уничтожены в селе Бэлэнешты Ниспоренского района, а в селе Рэдень Каларашского района пожар повредил 15 га растительности. Более 10 га сухой травы сгорели в селе Копэчень Сынжерейского района, а в Леова пожар уничтожил почти 15 га растительности.

Вмешательство пожарных потребовалось и в столице. Было ликвидировано 11 очагов возгорания травы и мусора как в Кишинёве, так и в пригородах: в Трушенах, Кодру, Чореску, Добрудже.

Всего за сутки пожарные потушили 64 очага возгорания растительности.

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