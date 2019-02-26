Пожарные вытащили жителя Страшен из трёхметровой ямы

Пожарные вытащили жителя Страшен из трёхметровой ямы

Этой ночью пожарные из Департамента чрезвычайных ситуаций в Страшенах спасли 27-летнего мужчину, упавшего на территории строительной площадки в яму глубиной 3 метра.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пострадавший находится в сознании, однако в результате падения мужчина сломал правую ногу. На то, чтобы вытащить пострадавшего, спасателям понадобилось 20 минут. Мужчину госпитализировали, его жизнь вне опасности.

По данным ГИЧС, в 2018 году спасателям удалось спасти жизни 12 человек, застрявших в колодцах и ямах, а в 2019 году это уже второй случай. Обстоятельства инцидента выясняются.

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