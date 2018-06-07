Пожарные вновь спасают животное: на этот раз в беду попал 300-килограммовый телёнок (ВИДЕО)

Беспомощное животное угодило в канализацию столичного сектора Ботаника на улице Мунчешть.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, телёнок угодил в открытую канализацию глубиной 3,5 метра. Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что животное истощено.

В спасательной операции приняли участие 2 пожарных наряда. Спустя 3 часа усилий спасателям удалось вызволить 300-килограммового телёнка.

Стоит отметить, что с начала 2018 года пожарные спасли более 100 животных. Так, совсем недавно они пришли на помощь к 3 собакам, которые также угодили в открытую канализацию. Пожарные прозвали животных между собой «тремя танкистами».