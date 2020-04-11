Пожарные устранили свыше 60 очагов возгораний сухой травы (ФОТО, ВИДЕО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 66 очагов горящей растительности в различных населённых пунктах. Так, очаги были зарегистрированы в Бельцах и в районах Резина, Яловены, Страшены, Ниспорены, Унгены, Чимишлия, Окница, Глодяны, Кагул и Кантемир.

25 га сухой травы сгорели в селе Лалова Резинского района, столько же – в селе Ялпуг Чимишлийского района. Также вчера 4 бригады пожарных тушили растительность в Ватре, на берегу озера Гидигич.

Согласно данным ГИЧС, за сутки пожар уничтожил 219 га сухой растительности по всей стране.

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