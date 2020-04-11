Пожарные устранили свыше 60 очагов возгораний сухой травы (ФОТО, ВИДЕО)

Пожарные устранили свыше 60 очагов возгораний сухой травы (ФОТО, ВИДЕО)

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 66 очагов горящей растительности в различных населённых пунктах. Так, очаги были зарегистрированы в Бельцах и в районах Резина, Яловены, Страшены, Ниспорены, Унгены, Чимишлия, Окница, Глодяны, Кагул и Кантемир.

25 га сухой травы сгорели в селе Лалова Резинского района, столько же – в селе Ялпуг Чимишлийского района. Также вчера 4 бригады пожарных тушили растительность в Ватре, на берегу озера Гидигич.

Согласно данным ГИЧС, за сутки пожар уничтожил 219 га сухой растительности по всей стране.

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