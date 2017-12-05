Пожарные установили датчики угарного газа в 50 домах Дубоссарского района (ВИДЕО,ФОТО)

Целью является предотвращение отправления угарным газом.

Таким образом, датчики были установлены в 50 домах села Устия Дубоссарского района. Акция проводилась совместно с представителями местной публичной администрации, которая и помогла выбрать семьи, особо нуждающиеся в вышеупомянутом устройстве.

Пожарные также выступили с рекомендациями, как не допустить отравления газом и избежать пожаров в отопительный сезон.

Стоит отметить, что подобные меры были предприняты и в прошлом году в Каларашском районе. Тогда в более 300 семьях было установлено 1200 датчиков угарного газа.