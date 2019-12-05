Пожарные установили более 170 детекторов дыма в домах граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники ГИЧС установили 177 детекторов дыма в 13 населённых пунктах страны. В 130 домах, где есть печи и газовые плиты, были установлены детекторы дыма и газа.

Спасатели побывали в домах жителей Единецкого, Кагульского, Бричанского, Каушанского, Теленештского районов, а также Кишинёва и Гагаузии. В то же время сотрудники ГИЧС обучили правилам пожарной безопасности 2 145 человек.

Кроме того, пожарные вместе с представителями местной администрации оценивали состояние 489 детекторов из более чем 40 населённых пунктов страны. Данные устройства были установлены в прошлом году.

Детекторы дыма устанавливали в многодетных семьях, в домах пожилых людей и инвалидов. В ближайшее время спасатели отправятся с пожарными извещателями в Кирсово, Казаклию, Вулканешты, а также в Фалештский район.