Пожарные тушили свалку бытовых отходов в Слободзее (ФОТО)

Пожарные тушили свалку бытовых отходов в Слободзее (ФОТО)

О возгорании на свалке бытовых отходов, расположенной в Слободзейском районе между сёлами Парканы и Бычок, 31 июля сообщили очевидцы. Площадь, охваченная огнём, составила порядка 500 кв. м.

Дым распространялся по окраинам села Парканы, пишет mvdpmr.org. Пламя перекинулось на скошенное поле и сухую траву.

Потушить очаг спасателям удалось спустя 4 часа. За это время огонь уничтожил 3 гектара стерни и сухой травы.

На следующий день мусор воспламенился снова, пишет источник. Свалку продолжили тушить водой и засыпать землей. На месте происшествия была задействована землеройная спецтехника.

Причина возгорания устанавливается. Ведётся разбирательство.

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