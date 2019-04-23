Пожарные проверяют церкви накануне праздников (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сотрудники ГИЧС проверяют, как соблюдаются правила противопожарной безопасности в церквях по всей стране. Сотрудники учреждения дают рекомендации по обеспечению пожарной безопасности как служителям храмов, так и прихожанам, которые планируют посещать церковь в период пасхальных праздников.

Пожарные призывают граждан не закрывать подъездные пути к храмам, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации пожарные бригады смогли прибыть вовремя. Прихожан просят зажигать свечи только в местах, специально для этого предназначенных, а также на безопасном расстоянии от одежды и т. д. В то же время спасатели просят служителей церкви отключать электрооборудование после завершения службы, а также оснастить храмы пожарными сигнализациями. В чрезвычайных ситуациях о происшествии нужно немедленно известить спасательную службу, позвонив по номеру 112.

Подобные мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. До начала пасхальных праздников сотрудники ГИЧС проверят и проведут инструктаж в 1 400 церквях по всей стране.