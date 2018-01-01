Пожарные призывают граждан Молдовы в праздники не забывать про нормы безопасности

Во время зимних каникул по всей республике будет задействовано 300 пожарных и спасателей и 80 единиц спецтехники.

Кроме того, наготове находятся дежурные экипажи из 300 спасателей и пожарных со спецтехникой, которые будут задействованы при возникновении чрезвычайных ситуаций. Дежурные пожарные также будут присутствовать на многолюдных праздничных мероприятиях.

Граждан Молдовы призывают соблюдать правила пожарной безопасности при обращении со свечами, петардами, фейерверками, обогревательными приборами и прочими электроприборами, а также в условиях наличия елок с гирляндами. Все устройства необходимо выключать при выходе из дома.

Особое внимание следует обращать на детей и домашних животных: им не стоит позволять играть с потенциально опасными предметами. Также необходимо убедиться в том, что все эти предметы установлены надежно и безопасно для детей. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 901.