Пожарные потушили более полусотни возгораний сухой травы за последние сутки

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В течение последних 24 часов пожарные потушили более 56 возгораний сухой растительности. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, трава сгорела на больших площадях в ряде населённых пунктов страны. Согласно оперативной информации, в результате пожаров было повреждено около 194 гектара земли. Больше всего пострадала территория в населённом пункте Меделень Унгенского района, где сгорела растительность на площади 7 гектаров, а трава на 6 гектарах земли сгорела в селе Кэлмэуць того же района. Более 5 гектаров сухой травы было уничтожено огнём в селе Готешты Кантемирского района, а также в гагаузском селе Кирсово. Кроме этого, сухая растительность горела в районах: Ниспорены, Каушаны, Сороки, Единец, Кагул и Тараклия.

Учитывая жёлтый код, объявленный Государственной гидрометеорологической службой на период с 28 февраля по 1 марта в связи с ветром, сотрудники ГИЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при использовании открытого огня. В условиях повышенной влажности и сильного ветра жителям страны настоятельно рекомендуется не сжигать мусор, растительность, а также сухую траву вблизи лесов и жилых домов, чтобы избежать возникновения пожаров. В экстренных случаях гражданам советуют звонить в Службу экстренной помощи 112.