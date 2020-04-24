Пожарные ликвидировали полсотни очагов возгораний растительности

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По данным ГИЧС, за последние 24 часа по стране было зарегистрировано 54 очага возгорания сухой растительности: в районах Новые Анены, Страшены, Ниспорены, Унгены, Калараш, а также в Гагаузии.

Спасатели потушили 40 га горящей сухой травы в селе Тэтэрешть Страшенского района. В селе Флорицоая Веке Унгенского района огонь затронул 35 га растительности. В районе Калараш загорелось почти 20 га травы. 10 га были потушены в Дезинже в Гагаузии, а также в селе Болдурешть Ниспоренского района.

По данным спасателей, за вчерашний день пожары уничтожили 173 га сухой растительности.

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