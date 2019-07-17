Пожарные ликвидировали крупное возгорание в здании церкви в Окнице (ФОТО)

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Вчера днём ​​сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям участвовали в ликвидации пожара, вспыхнувшего в церкви в селе Гринэуць-Молдова Окницкого района.

Согласно информации ГИЧС, пожар охватил крышу церкви и повредил некоторые ценности внутри здания. К месту возгорания прибыли пять бригад спасателей. Пожарным удалось справиться с огнём в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения пламени на другие конструкции. Благодаря оперативному вмешательству были спасены ценные иконы и другие предметы культа.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Пламя уничтожило 80% церковной кровли. Обстоятельства и причины пожара уточняются.