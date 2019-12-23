Пожарные и спасатели запускают Рождественский караван

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24 декабря в 18:00 Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустит Рождественский караван спасателей и пожарных. Мероприятие начнётся на ПВНС, где будет расположено более 20 единиц спецтранспорта ГИЧС, украшенных огнями и гирляндами.

На площади будут проводиться конкурсы и раздача подарков для детей. Кишинёвцы и гости столицы смогут насладиться праздничной атмосферой и изучить технику, специально подготовленную пожарными к зимним праздникам.

Спасатели и пожарные совершат экскурсию по улицам столицы, чтобы продемонстрировать украшенные автомобили. 25 декабря Рождественский караван ГИЧС посетит несколько населённых пунктов страны.

Целью каравана пожарных является пропаганда пожарной безопасности, а также предотвращение рисков возгорания в период зимних праздников.