Пожарные и спасатели призывают жителей страны не нарушать карантинный режим (ФОТО)

Пожарные и спасатели призывают жителей страны не нарушать карантинный режим (ФОТО)

«Мы работаем, чтобы защитить вас! Вы оставайтесь дома, чтобы защитить нас!», – гласит призыв сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Они просят жителей страны строго соблюдать правила защиты от коронавируса.

Спасатели и пожарные призывают граждан не выходить из дома без срочной необходимости, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

– В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми – минимум 1,5 метра, а после того, как вы вышли из общественного транспорта, необходимо обязательно обработать руки антибактериальным средством, – призывает ГИЧС.

Кроме того, людей просят не вступать в контакт с теми, кто находится дома в изоляции, независимо от того, проявляются у них симптомы коронавируса или нет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md