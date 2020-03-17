Пожарные и спасатели призывают жителей страны не нарушать карантинный режим (ФОТО)

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«Мы работаем, чтобы защитить вас! Вы оставайтесь дома, чтобы защитить нас!», – гласит призыв сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Они просят жителей страны строго соблюдать правила защиты от коронавируса.

Спасатели и пожарные призывают граждан не выходить из дома без срочной необходимости, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

– В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми – минимум 1,5 метра, а после того, как вы вышли из общественного транспорта, необходимо обязательно обработать руки антибактериальным средством, – призывает ГИЧС.

Кроме того, людей просят не вступать в контакт с теми, кто находится дома в изоляции, независимо от того, проявляются у них симптомы коронавируса или нет.