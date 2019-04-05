Пожарные и спасатели отмечают свой профессиональный праздник

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5 апреля сотрудники ГИЧС отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. В связи с этим в подразделениях службы прошли праздничные мероприятия.

Церемония началась с молебна, посвящённого погибшим героям, и продолжилась торжественным мероприятием, посвящённым сотрудникам ГИЧС, в котором приняли участие госсекретарь МВД Виталий Бырсан, начальник ведомства, генерал-майор Михаил Харабаджиу, руководство Национального инспектората патрулирования и Пограничной полиции. В поздравительной речи глава ГИЧС отметил, что гордится тем, как спасатели и руководство подготовлены и справляются с чрезвычайными ситуациями. Виталий Бырсан также пожелал сотрудникам ГИЧС успехов в их нелёгком деле.

В ходе церемонии руководство ГИЧС вручило нескольким спасателям и пожарным дипломы, грамоты, медали и благодарности за отличную службу. Кроме того, спасатели получили поздравления от родственников и всех тех, кто пришёл отметить этот праздник рядом с настоящими героями.