Пожарная опасность достигнет 5-го уровня: в Молдове объявлен “жёлтый код”

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Сегодня, 28 августа, Государственная гидрометеорологическая служба объявила “желтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, который продлится до 4 сентября.

По данным синоптиков, в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории страны ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. Спасатели и лесники предупреждают о возможности возгорания сельскохозяйственных угодий, складов с кормами, зон лесной растительности, домов и хозяйственных пристроек.

Соответствующие службы призывают население избегать использования открытого огня вблизи жилых домов, хозяйственных пристроек и складов с кормами на участках, покрытых сухой растительностью, в частности, если они расположены вблизи лесов, насаждений или объектов с высоким риском пожара. В то же время рекомендуется ограничить выполнение работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожара путем выделения легко испаряющихся веществ или чрезмерного нагрева.