Пожар вблизи Тараклии: огонь уничтожил 300 га сухостоя (ВИДЕО)

Пожар вблизи Тараклии: огонь уничтожил 300 га сухостоя (ВИДЕО)

Пожар возник на территории Украины. Из-за сильного ветра огонь перекинулся и на сторону Молдовы.

Пламя бушевало на площади около 300 га, сообщает gagauzinfo.md со ссылкой на портал tuk.md. По словам пограничников, возгорание могло произойти по вине пастуха на территории Украины.

На территории Молдовы пожар тушили, в том числе, и методом “встречного огня”, силами пожарных, пограничников, лесников и местных жителей. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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