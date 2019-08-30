Пожар в заповеднике “Orheiul Vechi” уничтожил около 40 га растительности (ФОТО)

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Один из самых красочных заповедников превратился в пепел после пожара, который там вспыхнул. Около 40 га насаждений вблизи озера в Иванче полностью сгорели.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, а фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети несколько дней назад. Огонь тушили два пожарных расчёта, передаёт publika.md.

– На фоне крупных лесных пожаров в Бразилии никто не заметил огромной трагедии, которая произошла в районе Старого Оргеева. Часть земли (около 40 га, что равно площади села Бутучены) сгорела полностью. Один из самых красивых заповедников Молдовы – ландшафтный заповедник “Требужень” (500 га) находится в нескольких километрах от Старого Оргеева, где туристы спокойно гуляют, читая новости о том, как горят леса Амазонки, – написал автор публикации.