Пожар в Вулканештах: в доме местного жителя загорелся сарай

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В доме жителя города Вулканешты загорелся сарай. Инцидент произошел во вторник, 22 октября.

Как рассказали в Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии, в период с 14 по 22 октября спасателями было осуществлено 10 выездов, 4 из которых – на возгорание мусора и аварийно-спасательные работы, один – в помощь «скорой медицинской помощи», три – на учения, и два выезда на пожары в частных домах. Первый пожар случился 20 октября в Бешгиозе. Там в частном доме загорелась солома в бобинах. В результате пожара две из них сгорели.

А два дня спустя в Вулканештах загорелся сарай местного жителя. В результате частично сгорела кровля сарая и личное имущество. Причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание электропроводки, передаёт gagauzinfo.md.

В результате инцидентов никто не пострадал.