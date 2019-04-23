Пожар в Вулканештах: спасатели тушили огонь на местном кладбище

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Спасатели потушили возгорание на кладбище в городе Вулканешты. Инцидент произошёл в воскресенье, 21 апреля.

На Старом кладбище в Вулканештах произошло возгорание мусора и сухой травы, пишет gagauzinfo.md. Пожарные быстро ликвидировали огонь.

Всего с 14 по 22 апреля в Гагаузии пожарные осуществили 5 оперативных выездов, 3 из которых на тушение сухой травы и мусора. По одному выезду пришлось на проведение аварийно-спасательных работ и на проверку информации.

Граждан настоятельно просят при посещении кладбищ не разводить костров, не производить бесконтрольное сжигание мусора, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять на освещённых солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, особенно вблизи деревянных построек. При обнаружении пожара следует принять меры по его тушению. При невозможности потушить пожар своими силами нужно отойти в безопасное место и позвонить в службу 112.