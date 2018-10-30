Пожар в Тирасполе: загорелась и чуть не взорвалась машина

Возгорание автомобиля произошло минувшим вечером. Audi A6 был припаркован во дворе одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Юности. Заметив, что пламя охватило иномарку, один из очевидцев позвонил по номеру «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, через 5 минут огнеборцы прибыли к месту вызова. Однако добраться до пылающего авто оказалось непросто – из-за скопления машин, принадлежащих жильцам дома. Специалисты за 4 минуты сбили пламя и предотвратили взрыв газового оборудования, которое размещалось в багажном отделении иномарки.

В результате пожара 36-летний владелец лишился своего транспортного средства. Сумма материального ущерба составила 57500 рублей ПМР.

Причина произошедшего устанавливается. Ведётся разбирательство.