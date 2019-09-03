Пожар в Тирасполе: спасатели несколько часов тушили дачу (ФОТО)

Пожар в Тирасполе: спасатели несколько часов тушили дачу (ФОТО)

Возгорание произошло 2 сентября на дачном участке жительницы Тирасполя. В отсутствие 32-летней хозяйки воспламенился двухэтажный дом. О том, что горит дача, пожарным сообщили соседи.

Строение площадью 120 кв. м пожарные тушили двумя расчётами. На полную ликвидацию возгорания потребовалось несколько часов, пишет mvdpmr.org. Дача выгорела полностью. Пожарным удалось спасти от воспламенения соседний дачный дом.

Причину ЧП предстоит выяснить в ходе разбирательства. Материальный ущерб устанавливается.

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