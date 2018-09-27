Пожар в Тирасполе: сгорела деревообрабатывающая мастерская (ФОТО)

Сообщение о возгорании на территории частного домовладения по улице 95 Молдавской дивизии поступило по номеру «101» в семь часов вечера. На место происшествия прибыли два пожарных расчёта СВПЧ-2 и спасатели.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, оказалось, что горит деревообрабатывающая мастерская, обустроенная хозяином во дворе. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил помещение мастерской вместе со станками и материалами. Для полной ликвидации возгорания потребовалось около двух часов.

Причины огненного ЧП и сумма материального ущерба, понесённого жителем столицы, будут установлены в ходе разбирательства.