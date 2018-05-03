Пожар в Сынжерейском районе: сгорел целый гектар сухой растительности

Возгорание произошло вблизи города Сынжера.

Огонь поглотил приблизительно один гектар земли, передаёт unimedia.md. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилианы Пушкашу, о пожаре сообщили в Единую службу экстренной помощи 112. На место происшествия прибыла бригада пожарных. В скором времени спасателям удалось ликвидировать полностью огонь и предотвратить его распространение.

Стоит отметить, что в связи с жаркой погодой в Молдове участились возгорания растительного покрова. В связи с этим Служба ЧС призывает всех жителей страны не разводить огонь на открытых пространствах, так как в условиях высокой температуры и низкой влажности, огонь быстро распространяется. В случае возникновения пожара следует звонить по номеру 112.

Напомним, что с начала весны пожарные ликвидировали возгорания на более чем 500 гектарах растительного покрова.