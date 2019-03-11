Пожар в Страшенах: горит растительность возле заправочной станции (ВИДЕО)

Пожар в Страшенах: горит растительность возле заправочной станции (ВИДЕО)

Очаг возгорания растительности обнаружен в Буковец Страшенского района. Огонь полыхает неподалёку от автозаправочной станции.

На изображениях, размещённых очевидцем в социальной сети, видно, что огонь быстро распространяется. Над поражённым участком образовалось огромное облако чёрного дыма, пишет jurnal.md.

По словам сотрудника пресс-службы ГИЧС Лилианы Пушкашу, произошло масштабное возгорание сухой растительности. Общая площадь возгорания пока неизвестна.

На борьбу с огнём выехали пожарные бригады. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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