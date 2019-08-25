Пожар в столичной многоэтажке: пострадала хозяйка квартиры, а жильцов эвакуировали

Пожар в столичной многоэтажке: пострадала хозяйка квартиры, а жильцов эвакуировали

Пожар произошел этим утром в одной из квартир 9-этажного дома по адресу Гренобле, 165/1. 

На место происшествия прибыли 4 пожарные машины. Как сообщает пресс-служба ГИЧС, огонь вспыхнул в двухэтажной квартире на первом этаже. Пожар уничтожил имущество в жилище, а владелица квартиры, 72-летняя женщина, получила ожоги I и II степеней и была госпитализирована. Спасатели эвакуировали жильцов дома, а также извлекли женщину и ребенка из заполненной дымом квартиры этажом выше очага возгорания.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md