Пожар в столичной многоэтажке: пострадала хозяйка квартиры, а жильцов эвакуировали

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Пожар произошел этим утром в одной из квартир 9-этажного дома по адресу Гренобле, 165/1.

На место происшествия прибыли 4 пожарные машины. Как сообщает пресс-служба ГИЧС, огонь вспыхнул в двухэтажной квартире на первом этаже. Пожар уничтожил имущество в жилище, а владелица квартиры, 72-летняя женщина, получила ожоги I и II степеней и была госпитализирована. Спасатели эвакуировали жильцов дома, а также извлекли женщину и ребенка из заполненной дымом квартиры этажом выше очага возгорания.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.