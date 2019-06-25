Пожар в столице: пожилой мужчина получил отравление угарным газом (ВИДЕО)

Пожар в столице: пожилой мужчина получил отравление угарным газом (ВИДЕО)

В понедельник вечером в квартире, расположенной в секторе Буюканы, вспыхнул пожар. Соседи вызвали пожарных после того, как почувствовали запах дыма.

По предварительной версии, хозяин квартиры оставил кастрюлю на включённой плите и заснул. Спасателям пришлось взломать дверь, чтобы проникнуть внутрь помещения, пишет publika.md.

69-летний мужчина отказался от госпитализации: ему была оказана медицинская помощь на месте. У него выявили признаки отравления угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md