Пожар в столице: пожилой мужчина получил отравление угарным газом (ВИДЕО)

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В понедельник вечером в квартире, расположенной в секторе Буюканы, вспыхнул пожар. Соседи вызвали пожарных после того, как почувствовали запах дыма.

По предварительной версии, хозяин квартиры оставил кастрюлю на включённой плите и заснул. Спасателям пришлось взломать дверь, чтобы проникнуть внутрь помещения, пишет publika.md.

69-летний мужчина отказался от госпитализации: ему была оказана медицинская помощь на месте. У него выявили признаки отравления угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.