Пожар в столице: пятерых человек эвакуировали, двое их них – в больнице

Пожар в столице: пятерых человек эвакуировали, двое их них – в больнице

Пожар произошел минувшей ночью на улице Петрикань, 46 в Кишиневе. Там загорелся частный дом. 

На место происшествия прибыли три бригады пожарных. Они эвакуировали пятерых жильцов дома и локализовали огонь, не допустив его распространения.

В результате инцидента сгорели многие вещи в доме, а крыша оказалась полностью уничтожена. Два человека, 54-летний мужчина и 77-летняя женщина, отравились продуктами горения и были доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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