Пожар в столице оставил 3 семьи без крыши над головой (ВИДЕО)

Три семьи в столице остались без крыши над головой после того, как этим утром их дома охватил пожар. Пожарным понадобились тонны воды, чтобы погасить огонь. Пострадавшие отчаянно пытались хоть что-то спасти в своих жилищах.

Огонь вспыхнул под крышей одного из домов по ул. Букурешть. По словам одного из соседей, Захара Герасима, он почувствовал запах дыма с самого утра, но подумал, что кто-то просто сжигает листья.

– Когда я вышел на улицу, пламя вовсю полыхало. Я попытался разбудить соседей, – говорит он.

Мужчина живет здесь уже более 40 лет. В преддверии зимы пострадавший не знает, куда ему идти.

– Я недавно сделал ремонт и теперь не знаю, что делать. Дом деревянный, ему почти 100 лет. Ещё бы чуть-чуть – и он бы сгорел полностью. Идёт зима, будем надеяться, добрые люди нам помогут, – рассказывает пострадавший.

Больше всего пострадал дом Аурелии и Георге. Во время пожара в доме находились двое детей, брат и сестра. Испуганные дети успели выбежать на улицу до того, как обрушился потолок дома. Они успели захватить с собой только верхние вещи.

Другие соседи отчаянно пытались убрать воду, оставленную пожарными, чтобы спасти хотя бы часть имущества. По словам женщины, живущей по соседству, причиной пожара могла стать устаревшая электропроводка.

В доме, в котором начался пожар, расположен офис радиостанции “Radio Chisinau”. Сотрудники (около 20 человек) покинули здание, как только почувствовали запах и увидели клубы дыма.

– Все документы остались внутри. Мы не знаем, как их теперь восстанавливать, – говорят они.

Для тушения пожара прибыли четыре машины, две из которых не смогли проехать во двор, поскольку заезд был слишком узким. На данный момент пожарные пытаются определить, что послужило причиной возгорания, а также какие повреждения получены. К счастью, никто из жильцов не пострадал.